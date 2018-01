'Dit overvalt ons', Richard de Mos over afhaken ADO-icoon Beugelsdijk als lijstduwer

DEN HAAG - 'Ik vind het vreemd...' Zo reageert Hagenaar Richard de Mos op het feit dat Tom Beugelsdijk afhaakt als lijstduwer van zijn politieke partij voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens algemeen directeur van ADO Den Haag Mattijs Manders heeft de centrumverdediger 'in deze fase van de competitie alle aandacht nodig voor het voetballen'. Daarom zou Beugelsdijk hebben besloten af te zien van het lijstduwersschap voor Groep de Mos.

'Ik hoorde het nieuws vannacht', vertelt lijsttrekker Richard de Mos. 'Het overvalt ons. Tom is vrijdag nog op onze nieuwjaarsreceptie geweest... Ik ga donderdagmiddag met hem praten.'



'Voetballers vaker lijstduwer'

Hij noemt de timing en de beslissing 'vreemd'. Volgens De Mos wil ADO Den Haag Beugelsdijk van de kandidatenlijst af hebben, omdat profvoetballers volgens een ethische code in het FIFA-reglement te allen tijde politiek neutraal moeten blijven.

'Maar er zijn wel vaker voetballers lijstduwer geweest', benadrukt De Mos. 'Bijvoorbeeld Frank van der Struijk, toen hij nog voor Vitesse uitkwam. We zoeken via de vakbond uit of de ethische code van de FIFA hier wel van toepassing is. Natuurlijk moet Tom zich focussen op het voetbal, maar het lijstduwerschap vergt niet al te veel tijd.' Volgens hem hebben 'andere krachten' de druk opgevoerd. 'Maar we zullen dit besluit respecteren.'

