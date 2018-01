Spoeddebat met premier Rutte over pulsvisserij: 'Vissers zouden beloond moeten worden'

DEN HAAG - Er komt een spoeddebat over het verbod op de pulsvisserij. Het debat met premier Mark Rutte(VVD) en minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij (CU) is aangevraagd door het CDA. Dat werd donderdagochtend tijdens de bijeenkomst 'Red de Vissers' bij de Scheveningse Visafslag bekend gemaakt.

Het CDA Den Haag organiseerde deze bijeenkomst samen met CDA Katwijk omdat ze alles op alles willen zetten om het verbod op pulsvisserij -dat het Europees Parlement afgelopen week oplegde- van tafel te vegen. Volgens Kees Taal van de rederij W. Van der Zwan & zn. is het 'een waardeloze ontwikkeling'. 'Er is alles aan gedaan om de afgelopen tien jaar een betere visserij op te zetten. Nu loopt het goed en moeten we opeens stoppen.'

Met pulsvisserij worden vissen met behulp van stroomschokjes van de bodem gelokt, wat veel voordelen heeft en milieuvriendelijk is. Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd om hun boten uit te rusten met speciaal vistuig. Het Europees Parlement wil nu een verbod op deze methode, omdat het zou leiden tot oneerlijke concurrentie.



Belonen, niet bestraffen

Volgens Taal is dat een vreemde beslissing. 'Het is een bewezen duurzame visserrijmethode waar we opeens mee moeten stoppen. Het is alsof ze zeggen, we hebben geïnvesteerd in hybride en elektrische auto's, maar vanaf morgen doen we die weg, want we gaan weer terug naar diesel.

Karsten Klein, wethouder Havens in Den Haag is het hiermee eens: 'Onze vissers hebben lef door als eerste hun schepen te vernieuwen met kostbare en milieuvriendelijke pulstechniek. Daarvoor moeten ze worden beloond en niet bestraft.'