Hoogleraar sportrecht: FIFA-code niet bedoeld om voetballer van kieslijst te halen Tom Beugelsdijk op de open dag van ADO Den Haag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft onterecht gedreigd met de ethische code van de internationale voetbalbond FIFA in de affaire rondom het lijstduwersschap van Tom Beugelsdijk. Dit zegt Marjan Olfers donderdag tegen Omroep West. De code is daar helemaal niet voor bedoeld, aldus de bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Beugelsdijk trok zich donderdag terug als lijstduwer van Groep De Mos. De verdediger moest als bekende naam stemmen trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Hij stond op plaats 50 op de lijst. Na een gesprek met de club ziet hij daar nu vanaf, een besluit van hem zelf, aldus ADO. Volgens ADO-directeur Mattijs Manders is de club van mening dat voetballers alle aandacht moeten hebben voor de competitie, 'daar passen politieke activiteiten niet bij', zei hij op Radio West. De directeur wees er in het gesprek op dat de club zich altijd nog had kunnen beroepen op de ethische code van de FIFA, die verbiedt dit soort politieke activiteiten dit volgens Manders. Code niet bedoeld om voetballer van lijst te halen

Maar dat klopt niet volgens de hoogeleraar Olfers. Zij vindt dan ook dat deze beslissing wel heel ver binnendringt in de privacy van een voetballer: 'De code strekt in mijn ogen niet zo ver dat een Nederlandse voetballer niet op een kieslijst mag staan. Een voetballer is ook mens.’ Olfers legt uit dat de code vooral bedoeld is om het merk FIFA internationaal te beschermen: 'Het gaat de FIFA er vooral om, internationale wedstrijden neutraal te houden. Bij de Olympische Spelen wil men dat ook. FIFA wil bijvoorbeeld niet dat Ronaldo tijdens een internationale wedstrijd met een shirt over Kosovo rond gaat lopen. 'Beugelsdijk onder druk gezet'

Groep De Mos reageerde donderdagmorgen verrast op het nieuws, volgens lijsttrekker Richard de Mos is Beugelsdijk onder druk gezet door zijn club. Hij spreekt Beugelsdijk donderdagmiddag over zijn besluit. De KNVB laat weten dat de bond erop toeziet dat de clubs de etische code naleven. 'Het tuchtorgaan van de KNVB moet deze ethische code waarborgen', aldus een woordvoerder. Omroep West heeft gesproken met Beugelsdijk, maar hij heeft laten weten niet inhoudelijk te willen reageren. LEES OOK: 'Lijstduwers zijn nepkandidaten en plegen kiezersbedrog'