Haagse 'dierenliefhebber' veroordeeld vanwege mishandeling Stafford

DEN HAAG - Een 32-jarige Hagenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 56 uur omdat hij zijn Amerikaanse Stafford mishandeld zou hebben. Hij mag voorlopig ook geen honden meer houden.

De Hagenaar adopteerde hond Chika om haar een beter huis te geven dan de vervuilde omgeving waarin ze als jonge pup leefde. De verdachte presenteerde zich donderdag op de zitting als een ware dierenliefhebber. 'Als kind ben ik opgegroeid met honden, vogels, noem maar op'. Zijn inbeslaggenomen Stafford mist hij enorm. 'Ik houd van haar, en wil haar graag terug'.

Een buurvrouw had gezien dat de verdachte Chika schopte bij het uitlaten. Een ex-vriendin, waarmee hij zeven maanden een relatie had, vertelde dat hij het beest ook sloeg en aan de poten draaide. Het beviel de Hagenaar niet dat de hond om eten bedelde, verklaarde de vrouw bij de politie.



Botbreuk

De dierenarts die Chika onderzocht, constateerde dat haar elleboog scheef stond, als gevolg van een botbreuk. Ook zou een rugwervel beschadigd zijn en was een bot bij haar hoofd verdikt. De dierenarts vond dat de verwondingen er 'verdacht' uitzagen. Ze waren mogelijk ontstaan door geweld met een stomp voorwerp, zoals een schoen. De arts vond het minder waarschijnlijk dat Chika onder een auto of scooter was gekomen.

'Ik heb haar niet geslagen of geschopt', hield de verdachte donderdag op de zitting vol. Hij dacht dat het beest gewond was geraakt bij het spelen in het park met een andere, zwaardere hond, die op Chika was gevallen. De advocaat van de Hagenaar meende dat de beschuldigende verklaring van de ex-vriendin niet deugde. 'Ze wil mijn cliënt alleen maar een hak zetten'. Bovendien zou de vrouw lijden aan schizofrenie.







Eerder veroordeeld







De rechter vond de verklaringen van de getuige toch betrouwbaar. In het nadeel van de verdachte pleitte ook dat hij eerder is veroordeeld vanwege dierenmishandeling. Naast een werkstraf van 56 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, kreeg de man ook een verbod van een jaar om dieren te houden. Chika mag niet terug naar hem. 'Daarvoor moet ander onderdak gezocht worden', meende de rechter. De straf van de rechter komt in grote lijnen overeen met de eis van de officier van justitie.