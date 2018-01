HSP: Haagse leerlingen moeten les krijgen in slavernijverleden

DEN HAAG - Leerlingen op het Haagse middelbaar onderwijs moeten ook les krijgen in 'de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis' tussen Den Haag en landen als Suriname, de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor het 'slavernijverleden'.

Dat voor voorstel gaat de Haagse Stadspartij (HSP) donderdagavond doen tijdens een debat in de gemeenteraad over de onderwijsplannen voor de komende vier jaar. Volgens de partij is er in het huidige middelbaar onderwijs nog 'te weinig aandacht voor de geschiedenis van onze stad en de rol die migranten daarin hebben gespeeld'. Dit terwijl Den Haag een grote diversiteit aan culturen kent. Bijna zestig procent van de Haagse jeugd heeft een migratieachtergrond.

HSP-Raadslid Fatima Faid vindt volgens een verklaring van de partij dat 'kennis van onze gezamenlijke geschiedenis kan bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie, tolerantie en verdraagzaamheid in onze stad'. De Haagse Stadspartij hoopt dat het college van burgemeester het onderwijs gaat stimuleren om lesmateriaal te maken over die eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis van de stad.

LEES OOK: Mauritshuis nodigt twitteraars over kwestie Johan Maurits uit voor gratis bezoek