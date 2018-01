Deel dit artikel:











Zo mis je op Facebook niets van Omroep West (Sport)

DEN HAAG - Je tijdlijn op Facebook gaat veranderen. Binnenkort krijg je meer selfies, video's en statusupdates te zien van familieleden, vrienden en andere bekenden. Dat is leuk, maar het betekent wel dat je minder nieuws uit jouw buurt tegen zult gaan komen. Daarnaast is de kans groter dat je onze Facebook-vergadering mist. Om toch op de hoogte te blijven van het nieuws van Omroep West op Facebook, is er een handige tip. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

Iedere vrijdag vragen wij jullie op Facebook om input voor onderwerpen op radio, tv en online. Klik hier voor een overzicht met onderwerpen die mede dankzij jullie input gemaakt zijn. Zo zochten wij naar aanleiding van een vraag uit waarom er tijdens de westerstorm van vorige week geen NL-Alert werd gegeven. Zo blijf je Omroep West goed zien op Facebook: Vanaf je computer

1. Ga naar de Facebook-pagina van Omroep West/Omroep West Sport

2. Like onze pagina (als je dat nog niet gedaan hebt)

2. Klik op 'Volgend' en selecteer 'Als eerste weergeven' (zie foto hieronder) Screenshot: Omroep West Vanaf je mobiele telefoon

1. Open de app van Facebook

2. Ga naar de Facebook-pagina van Omroep West/Omroep West Sport

2. Klik op 'Volgend' en vink 'Meldingen ontvangen' aan (zie foto hieronder) Screenshot: Omroep West Natuurlijk blijf je ook via onze website en app op de hoogte van al het nieuws. Volg Omroep West ook op Twitter en Instagram.