Omstreden imam Fawaz ook de komende zes maanden niet welkom in Schilderswijk en Transvaal

DEN HAAG - De omstreden Haagse imam Fawaz Jneid mag ook de komende zes maanden niet in de Schilderswijk en Transvaal komen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat het gebiedsverbod -dat op 15 februari afloopt- verlengen met een periode van nog eens zes maanden. De Haagse burgemeester Pauline Krikke noemt het 'goed dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien'.

Volgens een woordvoerder van het ministerie, neemt Grapperhaus het besluit 'weloverwogen'. Vanwege de 'combinatie van zijn boodschap, de plek waar hij die afgeeft en de kwetsbaarheid van de doelgroep' wil de bewindsman Fawaz ook het komend halfjaar niet in de wijken zien.

De iman tekende bij rechter bezwaar aan tegen het feit dat de voorganger van Grapperhaus hem zes maanden geleden al een gebiedsverbod oplegde. De rechter bepaalde echter dat dat ongegrond was. In de zaak loopt nog een hoger beroep. Dat dient op 13 april.



Voedingsbodem

Burgemeester Pauline Krikke stelt in een schriftelijke verklaring dat het goed is dat de minister het gebiedsverbod wil verlengen. 'Het voorkomt dat hij terug kan keren in twee kwetsbare wijken om daar onder jongeren een voedingsbodem te creëren voor jihadisme en radicalisering', stelt ze.

Volgens haar is het de de afgelopen maanden rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield, zoals de boekhandel van de stichting Qanitoen. 'Dat laat zien dat het gebiedsverbod een middel is dat werkt.'



Sociale media

Wel wijst de burgemeester erop dat Fawaz Jneid nog steeds actief is via bijvoorbeeld sociale media. Krikke, in de verklaring: 'Hij geeft er geen blijk van zijn sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen te hebben losgelaten', zegt Krikke.

'Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in de Schilderswijk en Transvaal. Dat geeft ons de kans samen met de wijkbewoners, de politie en alle betrokken partners de vatbare jongeren weerbaarder te maken. Zo werken we met jong en oud, moslims en niet-moslims, kortom met vereende krachten aan wijken en buurten waar je gewoon rustig en prettig kunt wonen.'



'Verbod is probleem voor Fawaz'

Fawaz laat via zijn zoon weten dat hij niet blij is met de verlenging van het verbod. Het levert hem problemen op in zijn dagelijks leven. Zo kan hij vanwege het verbod niet meer op familiebezoek en heeft de imam al verschillende keren een huwelijks- en een geboortefeest moeten afzeggen.

Op de vraag of Fawaz zich netjes aan het verbod gaat houden het komende jaar, is zijn zoon duidelijk. Natuurlijk gaat zijn vader zich daar aan houden want anders wordt hij aangehouden en 'dat willen ze juist.'