Brandweer rukt uit voor keukenbrand in Haagse Fahrenheitstraat Brandweer op de Fahrenheitstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een appartementencomplex in de Fahrenheistraat in Den Haag heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken van één van de appartementen.

De bewoner van de kamer waar de brand ontstond was niet thuis, toen de brand uitbrak. Een andere bewoner alarmeerde de brandweer toen hij rook onder de deur vandaan zag komen. Deze bewoner is na de brand nagekeken in de ambulance, omdat hij rook had ingeademd. Het vuur ontstond door een pannetje op het vuur en verspreidde zich via de afzuigkap. De brandweer was met meerdere wagens uitgerukt, dat is standaard bij een pand waar kamers worden verhuurd, zegt een woordvoerder van de brandweer.