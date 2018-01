Zo ziet de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar eruit

WASSENAAR - Na twaalf jaar verhuist het personeel van de Amerikaanse ambassade 29 januari eindelijk van het centrum van Den Haag naar het nieuwe gebouw aan het John Adams Park in Wassenaar. En zo ziet het gebouw eruit dat zo lang op zich liet wachten.

De eerste plannen voor een verhuizing van de ambassade uit het centrum van Den Haag stammen uit het begin van deze eeuw. Aanslagen op onder meer het World Trade Center in New York op 11 september 2001 en toenemende terroristische dreiging zorgen voor steeds zwaardere beveiligingsmaatregelen rond de ambassade. Uiteindelijk wordt in 2006 besloten dat de ambassade naar Wassenaar kan verhuizen

Het nieuwe gebouw in Wassenaar is 'modern, veilig en ecologisch duurzaam' zo staat op de site van de ambassade. Ook zou het 'een passend huis voor het Amerikaanse, Nederlandse en buitenlandse personeel' zijn.

Omwonenden zijn niet blij met de komst van de ambassade, omdat veiligheidsmaatregelen niet op eigen terrein zouden worden opgenomen, maar op de openbare weg. Ook moet het naastgelegen tuincentrum Bloemendaal wijken voor een demonstratieveld.

