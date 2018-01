Daan Olivier crasht op Formule 1-circuit in Melbourne

OEGSTGEEST - Wielrenner Daan Olivier uit Oegstgeest heeft een breukje opgelopen in zijn rechterknie. De 25-jarige renner van LottoNL-Jumbo crashte donderdag al na twee kilometer in Towards Zero Race Melbourne op het Formule 1-circuit in de Australische stad. Saillant detail: over twee maanden racen Max Verstappen en de coureurs op dit parcours.

Olivier botste op een paaltje en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Daar bleek uit een CT-scan dat de onfortuinlijke renner de binnenband van zijn rechterknie heeft afgescheurd en dat daarbij ook een breukje is ontstaan.

'Ik wilde opschuiven in het peloton en lette niet op de wegobstakels. Toen ik mensen mij hoorde waarschuwen, was het al te laat', zei Olivier, die vorige week in de Tour Down Under ook al onderuit ging. 'Dit is een terugslag, maar de honger om wedstrijden te rijden zal alleen maar groter worden.'

Criterium in Melbourne

De Ierse wielrenner Sam Bennett won het criterium in Melbourne, dat dient als voorbereiding op de Cadel Evans Great Ocean Race. Die wedstrijd uit de UCI WorldTour wordt zondag verreden. Na 22 rondes over het 5,3 kilometer lange stratencircuit van Albert Park was Bennett de beste in de sprint. Mike Teunissen was de beste Nederlander op de tiende plaats.

