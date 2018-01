'Vraag ons alles', jonge moslims willen misverstanden over islam wegnemen

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Wat betekenen de begrippen jihad en sharia nou eigenlijk écht? En bestaat er wel of geen doodstraf binnen de islam? Jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap willen alle misverstanden over hun geloof uit de wereld helpen. Daarom gaan ze aankomende zaterdag Den Haag in om allerlei vragen te beantwoorden.

Het doel is om bruggen te bouwen tussen moslims en niet-moslims. Dat doet een groep islamitische jongeren zaterdag door een banner omhoog te houden met daarop de tekst: 'Ik ben een moslim, ask me anything'. Daarnaast wordt er op dinsdag 6 februari een evenement gehouden in de Mobarak-moskee, de oudste moskee van Nederland. Die dag zal imam Safeer Siddique een lezing verzorgen, waarna ter afsluiting een diner wordt geserveerd in het Haagse gebedshuis.

