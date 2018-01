Deel dit artikel:











Hoofdverdachte Poolse fietsendievenbende is spoorloos In het busje lag een tiental fietsen. (Foto: Monica Overdijkink)

DEN HAAG - Justitie is op zoek naar de hoofdverdachte in de zaak van een Poolse fietsendievenbende. Acht Poolse mannen worden verdacht van het stelen van dure merkfietsen aan de Zuid-Hollandse kust. Zeven mannen zitten vast, maar de hoofdverdachte zit mogelijk in Polen, bleek donderdag tijdens de eerste zitting in de rechtbank.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De Poolse fietsendievenbende werd in oktober opgerold. Op verschillende plekken in het land deden agenten invallen in loodsen waar fietsen werden opgeslagen. Ook in Den Haag viel de politie een garagebox binnen. Zes verdachten werden opgepakt, een zevende verdachte zit sinds kort vast. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om een criminele organisatie die zeker een half jaar actief was, misschien zelfs langer. Er werden vooral veel dure merkfietsen gestolen aan de Zuid-Hollandse kust, zo'n twintig tot vijftig per week. Die werden opgeslagen in loodsen in Rotterdam, Naaldwijk, Wateringen en Den Haag.

Donderdag naar Polen De bende had een vast patroon: op woensdagochtend werden de tweewielers ingeladen en op donderdag naar Polen gereden. Door die regelmaat kwam de politie de bende op het spoor. De Poolse hoofdverdachte zou de dievenbende hebben aangestuurd. 'Hij regelde de diefstallen en het vervoer,' zegt één van de advocaten van de verdachten. De man sloeg na de ontmaskering van de bende op de vlucht. Hij staat internationaal gesignaleerd, maar volgens het OM 'blijkt het nog niet zo makkelijk om iemand in Polen te vinden'. De zaak gaat overigens gewoon verder. Het OM wil niet wachten totdat de hoofdverdachte opgespoord is.

Drie verdachten vrij De advocaten van de zeven verdachten vroegen om voorlopige vrijlating van hun cliënten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechter besloot dat drie van de zeven verdachten de rechtszaak in vrijheid mogen afwachten. 'Hun persoonlijke omstandigheden wegen zwaarder dan de feiten waar ze van worden verdacht.'