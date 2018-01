Herstart voor verwoeste Katwijkse strandtent Paal 14

KATWIJK - De populaire Katwijkse strandtent Paal 14 komt terug. Dat heeft één van de mede-eigenaren aan Omroep West laten weten. In de nacht van maandag op dinsdag brandde het permanente strandpaviljoen volledig af.

Een berg verwrongen staal is vrijwel het enige wat nog over is van de eens zo hippe strandtent op het noordwestelijke deel van het strand van Katwijk aan Zee. Dicht bij de puinzooi ruik je nog een lichte brandlucht. Een enkele strandganger loopt langs de overblijfselen van Paal 14 en kijkt met verbazing naar de schade die de brand heeft aangericht.

Paal 14 valt in 2017 nog in de prijzen en wordt uitgeroepen tot 'beste nieuwkomer', nadat de zonen van eigenaar Leo Grimbergen de zaak hebben overgenomen. De strandtent staat in Katwijk bekend om zijn rieten parasols, de gezellige zomerse muziek en feestelijke lichtjes die vooral 's avonds veel sfeer brengen.



Herstart

Ondanks dat het strandpaviljoen volledig is afgebrand wil mede-eigenaar Leo Grimbergen de zaak zo snel mogelijk weer opbouwen. Grimbergen: 'In maart van dit jaar willen we op dezelfde plek al een tijdelijke strandtent neerzetten voor de zomerperiode. In de winter gaan we dan aan de slag om er weer een permanent strandpaviljoen te bouwen. Dit strandstrandpaviljoen zal ook Paal 14 gaan heten en dezelfde opzet krijgen als het afgebrande paviljoen.'

Over de precieze schade kan Grimbergen niets zeggen, hij hoopt dat het met de verzekering goed kan worden afgewikkeld. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen van de brand.

