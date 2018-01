Partner vermoorde Julia: 'Ik weet niet hoe ze omkwam'

DEN HAAG - De partner van de vermoorde Julia Chernyshova weet niet hoe zij om het leven gekomen is, zegt hij. Wel heeft de Rus bekend het lichaam van de vrouw te hebben weggemaakt na haar dood, laat het Openbaar Ministerie weten. Donderdag werd bekend dat hij in de cel blijft. De 40-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. Hij blijft vastzitten tot de eerste voorbereidende rechtszitting, die staat gepland op 25 april.

Het lichaam van de 30-jarige Julia werd op 11 januari ontdekt in een pand op de Neptunusstraat op Scheveningen, waar ze ook een yogastudio had. Het lichaam was in stukken. Het slachtoffer was enkele dagen voor haar dood opgegeven als vermist, door haar partner.

Woensdag hebben zo'n veertig vrienden afscheid genomen van de Russische. Donderdagavond is er een herdenking in het Zeeheldentheater in Den Haag.

