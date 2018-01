Gratis huisbezoek van de brandweer: 'We komen de gekste dingen tegen'

PIJNACKER-NOOTDORP - Hoe plaats je op de juiste manier een rookmelder? Zijn je elektrische apparaten veilig aangesloten? Heb je een goede vluchtroute als er brand uitbreekt? Het zijn belangrijke vragen waar de brandweer je het beste antwoord op kan geven. En dat is precies wat de brandweer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat doen. Met een gratis huisbezoek kijkt een brandweerambassadeur van brandweer Haaglanden samen met jou naar een aantal brandveiligheidspunten in je eigen woning.

Tijdens zo'n gratis huisbezoek wordt er aan de ene kant gekeken hoe je je woning zo brandveilig mogelijk kunt maken en aan de andere kant wat je precies moet doen als er uiteindelijk toch brand uitbreekt. 'Het gaat zowel om voorkomen als om reageren als er daadwerkelijk iets gebeurt,' vertelt een woordvoerder van de brandweer Haaglanden.

'Allereerst kijken we met de bewoner bijvoorbeeld hoe je een rookmelder op de juiste manier plaatst of hoe je je elektrische apparaten veilig aansluit. Zo komen we bijvoorbeeld weleens een stekkerdoos, in een stekkerdoos, in een stekkerdoos tegen. Dat is niet echt brandveilig.'



Bierkratten achter de deur

Vervolgens wordt er met de bewoner gekeken of er een goede vluchtroute is als het toch mis gaat. 'We komen de gekste dingen tegen, zoals een fiets in de gang of bierkratten die ingeleverd moeten worden achter de deur. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat iemand niet makkelijk zijn huis uitkomt als er brand uitbreekt.'

Maar de brandweer wil ook meer bewustwording creëren bij de mensen thuis. 'Het is zo belangrijk dat je thuis met je familie of huisgenoten afspraken maakt over wie wat doet als het fout gaat. Of dat je erover nadenkt waar je je sleutels neerlegt als je thuiskomt. Dat zijn dingen die we tijdens het huisbezoek ook doornemen', aldus de brandweerwoordvoerder.



In een klein hoekje

De brandweer is pas vorige maand gestart met de huisbezoeken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor er nog geen inzicht is in de populariteit van het initiatief. 'Maar in de gemeente Rijswijk zijn ze hier al bijna een jaar mee bezig en daar hebben zo'n 150 huisbezoeken plaatsgevonden', vertelt de woordvoerder. 'De gemeente Zoetermeer doet dit al sinds 2012 en daar hebben we tussen de 800 en 1000 bezoeken gedaan. Dat is best veel, zeker als je ziet hoe weinig promotie we er voor hebben gemaakt.'

Op de vraag of je na een huisbezoek met de brandweer problemen met de verzekering kunt krijgen, antwoordt de woordvoerder lachend: 'Nee hoor, dat kan ik me niet voorstellen. Een huisbezoek van ons is natuurlijk geen garantie dat er nooit brand bij je uitbreekt, dus daar kan de verzekering het niet op gooien. Ook bij een brandweerman of -vrouw kan er thuis brand uit breken. Een ongeluk zit in een klein hoekje.'