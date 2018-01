De toekomst is nu: zelfrijdende rollator als slimme robot

DEN HAAG - Een rollator die automatisch stopt wanneer je bijna tegen iemand aanrijdt. Of je vertelt wanneer het tijd wordt om je dagelijkse medicijnen in te slikken. Klinkt als science fiction, maar dat is het niet.

'Het mooie is dat de toekomst juist nú is', zegt Wouter Merkus van Robot Care System, het bedrijf achter de zelfrijdende rollator. In het HagaZiekenhuis in Den Haag presenteert hij donderdag de LEA, een zelfrijdende rollator die ouderen ondersteuning biedt in het dagelijkse leven.

De rollator kan veel dingen doen voor de gebruiker. Zo helpt LEA je bij het opstaan uit bed en stoel, kan hij zelfstandig rijden en herinnert het apparaat de gebruiker aan dagelijkse zaken als medicatie en bewegen. Bovendien heeft LEA een leefstijlmonitoring, een functie die het dagelijkse ritme in de gaten houdt en alarm slaat wanneer iets afwijkt.



Groeiend aantal 75-plussers

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig wonen. De groep ouderen zal de komende jaren toenemen. Nicole Menke van de gemeente Den Haag zegt dat ontwikkeling in de zogeheten E-Health, electronische gezondheidszorg, belangrijk is: 'Omdat in de toekomst minder mensen in de zorg werken en er meer ouderen zullen zijn, moet er gekeken worden naar allerlei technologische toepassingen om zelfstandig thuis te kunnen wonen.'

Eigenlijk mag de zelfrijdende rollator geen rollator heten, vindt Wouter Merkus: 'Het is eigenlijk een hele intelligente, sociale robot die toevallig eruitziet als een rollator.' Wie een LEA wil aanschaffen moet wel diep in de buidel tasten, het ding kost 9400 euro of is maandelijks te leasen voor 220 euro. Maar volgens Merkus is dat bedrag in een maand of twee terug te verdienen omdat je maar één keer dat bedrag uitgeeft voor de aanschaf in plaats van maandelijks voor zorg aan huis.

LEES OOK: