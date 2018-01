Indrukwekkende steunbetuiging voor ernstig zieke Sander Molenaar (38) bij Katwijk

Ontroerd neemt Sander Molenaar zijn geschenk in ontvangst. (Foto: Omroep West)

KATWIJK - Meer dan tweeduizend mensen zijn donderdagavond naar voetbalvereniging Katwijk gekomen om de ernstig zieke teammanager Sander Molenaar (38) een hart onder de riem te steken. Op sportpark De Krom speelt het huidige eerste elftal een benefietwedstrijd tegen een selectie bestaande uit oud-voetballers van Katwijk, DOTO, Deltasport en ASWH. Bij al die clubs heeft Molenaar ooit gespeeld.

Voorafgaand aan het duel vormden de spelers een erehaag. Ook werd er vuurwerk afgestoken en lieten de toeschouwers witte ballonnen op. Onder anderen ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk, die als coach van Katwijk tussen 2001 en 2003 Molenaar onder zijn hoede had, behoorde tot de aanwezigen.

Emotioneel sprak de hoofdrolspeler het in groten getale opgekomen publiek toe. 'Bedankt voor jullie komst! Het is allemaal te gek dit, maar het geeft mij heel veel steun. Echt ongekend', aldus Molenaar, die in het bijzien van vrouw en kinderen een fotocollage en een ingelijst Katwijk-shirt cadeau kreeg.