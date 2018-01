Buurtbewoners Den Hoorn willen geen nieuwe 'probleemburen'

DEN HOORN - Bewoners van het Kloosterpad in Den Hoorn willen dat er voorlopig geen mensen met psychische problemen meer in hun woonblok worden gevestigd. Ze reageren daarmee op alle onrust van de afgelopen tijd met als dieptepunt de moord op buurtbewoner Wil Vogelaar deze week.

Een groep bewoners is woensdagavond bijeengekomen om een brief op te stellen aan woningbouwvereniging Wonen Midden-Delfland. Ed Roeling, bewoner en raadslid in Midden-Delfland: 'Wij willen dat mensen van wie bekend is dat ze problemen of een stoornis hebben hier de komende jaren niet meer gevestigd worden. Dat is nodig om een stabiele situatie te krijgen.'

Wonen Midden-Delfland wil pas over 2 weken inhoudelijk reageren, als een eerder beloofd plan van aanpak klaar is.



Steekpartij

De politie doet donderdag opnieuw onderzoek bij de woning van Vogelaar. Al jaren is er onrust rond het huis. Een buurman vertelt aan Omroep West dat hij Vogelaar in 2013 na langdurige problemen met messteken heeft verwond. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf komt hij in dezelfde woning terug.

Volgens Roeling is het triest dat het zover moet komen dat er nu iemand vermoord is. Het zegt volgens hem iets over de gebrekkige zorg van politie, gemeente en hulpinstanties. De gemeente Midden-Delfland komt donderdagavond met een reactie. Zaterdag houdt de gemeente een besloten bijeenkomst voor de buurt.