Stadhuis-Forum Zoetermeer officieel geopend

ZOETERMEER - Met een druk op de knop openden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot donderdagmiddag officieel het nieuwe Stadhuis-Forum in Zoetermeer.

In het vernieuwde Stadhuis-Forum werken de gemeente en de bibliotheek Zoetermeer onder één dak samen met tientallen organisaties. Burgemeester Aptroot: ‘Het bijzondere is dat de gemeente hier zit, samen met de bibliotheek en veertig andere organisaties op cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Dus als de Zoetermeerders vragen hebben kunnen ze nu bijna altijd de antwoorden en de hulp hier in dit gebouw krijgen.’

Maar dat is niet het enige. Bij de vernieuwing van het gebouw is er ook veel gedaan aan de duurzaamheid. ‘Het is kleiner, mooier en veel duurzamer dan het oude stadhuis. Zo gaan we van energielabel G, het slechtste label, naar A-plus. Onder de streep scheelt het ons zeshonderdduizend euro op jaarbasis,' zegt Aptroot.



Open voor publiek

'Ook bij de bibliotheek komen veel enthousiaste reacties binnen,' zegt directeur Joke Mos. Het vernieuwde Stadhuis-Forum zorgt ook bij de bieb voor een forse besparing van in totaal tweehonderdduizend euro: ‘De besparing van de bieb zit vooral in het teruggaan in vierkante meters, dat komt omdat we eigenlijk inwonen bij de gemeente. We maken samen gebruik van kantoorruimtes en het vergadercentrum en daardoor hebben we ervoor kunnen zorgen dat we voor de publieksfuncties voldoende ruimte over hebben gehouden.'

Afgelopen maandag gingen de deuren al open voor gebruik, maar vrijdag en zaterdag worden er voor de inwoners van Zoetermeer open dagen georganiseerd. Burgemeester Aptroot: 'Tijdens de open dagen is iedereen welkom, ook van buiten Zoetermeer, om te kijken. Vrijdag kan dat van tien tot acht en zaterdag van tien tot zes. Er zijn dan heel veel activiteiten, echt een super programma. En wat mensen ook altijd leuk vinden om te doen is even op de stoel van de burgemeester zitten en ook dat is mogelijk,' zegt een zichtbaar trotse Aptroot.