Koekamp wordt 'stadsentree met allure': raad akkoord met plannen

DEN HAAG - Het moet een stadsentree met ‘allure’ worden, passend bij ‘de groene stad Den Haag’, als het aan de Haagse wethouder Boudewijn Revis ligt. De Koekamp, tegenover het Centraal Station, wordt helemaal opnieuw ingericht. Er gaat onder meer een fietspad doorheen lopen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de voorstellen van Revis (VVD) daartoe. De wethouder kreeg ook lof omdat hij die ten opzichte van zijn eerste voorstellen had aangepast, zodat er minder bomen hoeven te worden gekapt. Alleen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu stemden tegen.

Zij vinden het onverteerbaar dat er een fietsroute door het gebied komt te lopen en dat een anderhalve eeuw oud ontwerp van het groen wordt aangepast. ‘We moeten uitkijken dat dit geen nieuwe Grote Markstraat wordt’, aldus Aisha Akhiat van de SP. En haar collega Christine Teunissen van de PvdD vreest voor een ‘grootschalige bomenkap’.



'Huzarenstukje'

Maar alle andere partijen in de raad zijn het daar helemaal niet mee eens. Die benadrukken juist dat het goed is dat wandelaars en vooral fietsers beter gebruik kunnen maken van het gebied. 'We maken groen bereikbaar, zodat Hagenaars ervan kunnen genieten', aldus D66-fractievoorzitter Robert van Asten. VVD-raadslid Ingrid Michon stelde dat natuur niet iets is waar je een strik omheen doet om er vanaf een afstand naar te kijken. 'Dit ontwerp is echt een huzarenstukje: de natuur wordt gerespecteerd en je kan er meer van genieten.'

Revis gaat nog wel in overleg gaat met onder meer bewoners-, fietsers- en natuurorganisaties om te onderzoeken of er nog meer bomen kunnen worden gespaard. De raad droeg hem daartoe op initiatief van de Haagse Stadspartij op.



Alternatieven

Fractievoorzitter Peter Bos van de HSP wees er tijdens het debat in de gemeenteraad over het vernieuwen van het groen tegenover het Centraal Station op dat de Fietsersbond en de Bomenstichting Den Haag samen alternatieven hebben ontwikkeld voor de meest recente plannen van de wethouder. Zo zou je daar nog comfortabel kunnen fietsen en zouden er ook geen bomen tegen de vlakte hoeven. De wethouder beloofde dat hij met de organisaties gaat spreken om te kijken welke van die ideeën hij kan overnemen.

Ook nam de raad met grote steun een voorstel van D66 aan om het straks te verbieden dat er nog snorfietsen door het gebied gaan rijden.

