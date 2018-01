Deel dit artikel:











Bouw groot distributiecentrum naast containerhaven in Alphen onzeker Containerterminal Alpherium (Foto: John van der Tol/ Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is onduidelijk of Nedcargo een nieuw 60.000 vierkante meter groot distributiecentrum gaat bouwen bij containerhaven Alpherium in Alphen aan den Rijn. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De beoogde klant waarvoor Nedcargo het distributiecentrum wilde laten bouwen is afgehaakt. Daarom is ook de overeenkomst tussen Nedcargo en de gemeente Alphen aan den Rijn ontbonden. Toch is nog niet te zeggen of er definitief geen distributiecentrum komt. 'Ik heb de directie van Nedcargo gemeld dat dit de enige kans voor hen is om ooit een distributiecentrum te bouwen bij de containerhaven,' aldus de Alphense wethouder Gerard van As (Nieuw Elan).

In februari zekerheid De gemeente doet nu een nieuwe aanbieding aan Nedcargo om de grond aan te kopen. 'Waarschijnlijk gaat, als de verkoop door gaat, Nedcargo de 10 hectare grond gefaseerd aankopen.' In februari moet het bedrijf een keuze maken.