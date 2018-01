West Wekker: Eerbetoon voor zieke Sander en Koekamp wordt 'stadsentree met allure'

REGIO - Goedemorgen! De laatste werkdag van de week is weer aangebroken. Met de West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio.

1. Indrukwekkende steunbetuiging voor ernstig zieke Sander Molenaar (38) bij Katwijk

Meer dan tweeduizend mensen zijn donderdagavond naar voetbalvereniging Katwijk gekomen om de ernstig zieke teammanager Sander Molenaar (38) een hart onder de riem te steken. Spelers vormden een erehaag en er werd vuurwerk afgestoken.

2. Koekamp wordt 'stadsentree met allure': raad akkoord met plannen

Het moet een stadsentree met ‘allure’ worden, passend bij ‘de groene stad Den Haag’, als het aan de Haagse wethouder Boudewijn Revis ligt. De Koekamp, tegenover het Centraal Station, wordt helemaal opnieuw ingericht. Er gaat onder meer een fietspad doorheen lopen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de voorstellen van Revis (VVD).

3. Herdenking Julia: 'De liefde heeft vanavond gesproken'

In het Zeeheldentheater in Den Haag hebben enkele tientallen mensen Julia Chernyshova herdacht. Het lichaam van de Russische werd op 11 januari in delen gevonden in haar yogastudio in de Neptunusstraat op Scheveningen. Haar partner zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

4. De toekomst is nu: zelfrijdende rollator als slimme robot

Een rollator die automatisch stopt wanneer je bijna tegen iemand aanrijdt. Of je vertelt wanneer het tijd wordt om je dagelijkse medicijnen in te nemen. Klinkt als science fiction, maar dat is het niet: de zelfrijdende rollator bestaat.

5. Gemeente Alphen akkoord met verbouwing winkelcentrum Aarhof

De gemeente Alphen aan den Rijn trekt 1,7 miljoen euro uit om de nieuw te bouwen bibliotheek met parkeergarage aan te laten sluiten op winkelcentrum De Aarhof. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten, meldt mediapartner Studio Alphen.

Weer

De bewolking overheerst vrijdag en langs de kust is er kans op een enkele bui. De wind waait zwak tot matig vanuit het zuidwesten en het wordt ongeveer 9 graden. Lees hier het weerbericht voor het weekend.

Vanavond op TV West

TV West Sport brengt jou helemaal op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Vanaf 17 uur op TV West.