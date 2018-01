Deel dit artikel:











Herdenking Julia: 'De liefde heeft vanavond gesproken' (Foto: Facebook Julia)

DEN HAAG - Enkele tientallen mensen hebben donderdagavond Julia Chernyshova herdacht in het Zeeheldentheater in Den Haag. Het lichaam van de Russische werd op 11 januari in delen gevonden in haar yogastudio in de Neptunusstraat op Scheveningen.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Organisator René vertelt na afloop dat hij Julia pas driekwart jaar kende maar na haar dood iets moest doen: 'een uiting van respect, een antwoord'. Hij organiseert dancefeesten in het 'love peace en happiness-wereldje'. ' Daar voel ik mij thuis, net als Julia.' Die de feesten bezocht. Tijdens de avond werd de favoriete muziek van de Russische gespeeld. Aanwezigen zaten: op stoelen of op de kussens die voor het kleine podium lagen. Om het podium stonden foto's en vazen met rozen, er branden kaarsen.

Verlichting Als de laatste zangeres, de laatste noot van het laatste nummer heeft gespeeld, slaat ineens de theaterverlichting op hol. 'We eindigen de avond met disco', zegt ze lachend. Anderen in de zaal fluisteren: 'Julia.' Voordat bezoekers het theater verlaten zijn er bedankjes voor de organisatie: 'Kippenvel, beautiful, het was een mooie avond.' Deze herdenking komt een dag na de crematie van de Russische. Haar partner zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De 40-jarige Rus heeft bekend haar lichaam te hebben weggemaakt na haar dood. Maar hij zegt zich niet te kunnen herinneren, hoe ze is omgekomen.