Deel dit artikel:











Camper en personenauto in vlammen op in Delft (Foto: Marofer)

DEN HAAG - Aan de Schubertlaan in Delft zijn vrijdagochtend vroeg een camper en een personenauto uitgebrand. Het vuur begon in de camper. Na enige tijd stond ook een naast de camper geparkeerde auto in brand.

Op foto's is te zien dat er van de camper bijna niets meer over is. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.