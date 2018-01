Van wie zijn deze twee gedumpte varkens?

NIEUWERBRUG - In Nieuwerbrug zijn twee varkens gedumpt. De Dierenamublance is op zoek naar de eigenaar van de dieren. Volgens hen gaat het om het soort 'minivarkens' die door mensen als huisdier worden gehouden.

De Dierenambulance Alphen aan den Rijn werd woensdag door de politie gebeld over de varkentjes, die inmiddels een stuk zijn gegroeid. Ze waren in een onverlicht donker busje vervoerd en afgezet. Het kenteken van de auto is niet bekend.

'Normaal gesproken vervoeren we geen varkens en Nieuwerbrug ligt buiten onze regio, maar als de politie vraagt, dan rijden we', schrijft de Dierenambulance Alphen aan den Rijn op Facebook. De medewerkers van de dierenambulance zijn woensdagavond meteen naar Nieuwerbrug gereden, maar de dieren hadden geen zin om met ze mee te gaan. 'Het was nacht, erg donker op het onverlichte erf en de diertjes hadden zich lekker warm genesteld in de mesthoop. Met alle wil van de wereld niet te pakken te krijgen.'



Laten slapen

Nadat iedereen helemaal onder de modder zat, is besloten de varkens te laten slapen en ze een dag later op te halen. Donderdag werd opnieuw geprobeerd de beesten te vangen en deze keer met succes. Ze worden vrijdag naar een gespecialiseerde opvang gebracht.

Wie de varkens herkent of weet wie de eigenaar is, kan bellen naar 0900-1120000. Het gaat om een roze varkentje en een varken met een donkere vacht.