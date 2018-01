Rijverbod scooter voor student: 'Ik heb net een nieuwe fiets gekocht'

DEN HAAG - Kevin is alleen gekomen vrijdag, zonder een advocaat. De 20-jarige student staat voor de politierechter omdat hij met te veel drank op rondreed op zijn scooter. Hij werd gepakt bij een grote politiecontrole.

Volgens Kevin is het eigenlijk heel onschuldig wat hij deed. Tijdens het eten bij zijn oma drinkt hij vier bier en stapt daarna op de scooter. Bij een alcoholcontrole blaast de beginnend bestuurder 130 ugl, terwijl maar 88 ugl is toegestaan. 'De agent zei dat ik nog een uurtje had moeten wachten.'

'Wat zijn de risico's van alcohol in het verkeer?' De rechter kijkt hem streng aan. Kevin kan ze gelijk opnoemen: 'Je hebt een grotere kans op ongelukken.' Hij lijkt zich bewust van de risico's. Maar toch is dit al de derde keer dat hij gepakt is met een slok te veel op. De rechter is dan ook benieuwd waarom hij zo hardleers is.



Eerder al een werkstraf

Kevin legt uit dat na de tweede keer het kwartje toch echt wel gevallen is. Terwijl hij de woorden uitspreekt lijkt hij zich te realiseren dat dat niet helemaal klopt met de situatie. Hij krabbelt dan ook een beetje terug: 'Nou niet echt helemaal, maar ik ben in ieder geval nooit meer dronken het verkeer in gegaan.'

'U heeft al eens een werkstraf gedaan', zegt de officier van justitie. Ze wijst Kevin erop dat de boetes hoger worden naarmate hij vaker gepakt wordt. 'Ook komt de rijontzegging in beeld'. Die eist ze dan ook. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt laat Kevin twee maanden zijn scooter staan en betaalt hij een boete van 125 euro.



Twee maanden fietsen

'Ik ga daarmee akkoord', zegt de student, die alles stilzwijgend heeft aangehoord. De rechter besluit uiteindelijk dat Kevin een boete krijgt van 120 euro en de rijontzegging wordt ook opgelegd. 'Dat wordt twee maanden fietsen.' Kevin lijkt tevreden met zijn straf: 'Ik heb ook net een nieuwe fiets gekocht.'

De rechter geeft hem aan het eind van de zitting nog even wat moederlijk advies mee: 'Niet gepakt worden als u een rijontzegging heeft, want daar worden we hier heel chagrijnig van en dan komt er een gevangenisstraf in beeld.' Kevin bezweert dat dat niet gaat gebeuren.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





