Geen geld van gemeente voor les migratiegeschiedenis

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat geen financiële steun verlenen aan het opzetten van een speciaal lesprogramma om ervoor te zorgen dat scholieren les krijgen in 'de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis' tussen Den Haag en landen als Suriname, de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko.

Volgens wethouder Saskia Bruines (D66) moet de gemeente zich niet met de inhoud van de lessen op scholen bemoeien. 'Dat gaat te ver', zei ze tijdens een debat over de toekomstplannen voor het Haagse onderwijs.

De Haagse Stadspartij diende donderdag tijdens de raadsvergadering een voorstel in om te stimuleren dat er zo'n lespakket komt. Aanvankelijk was het plan om daarbij nog specifiek aandacht te besteden aan het slavernijverleden. Maar dat bleek uiteindelijk uit het voorstel geschrapt.



'Shell mag wel'

Het debat tussen de HSP en de wethouder over de lespakketten kreeg nog even een vinnig tintje omdat raadslid Joeri Oudshoorn vasthield aan het idee. Hij wees erop dat Shell in het verleden wel de gelegenheid kreeg om lesmateriaal over techniek aan scholieren aan te bieden. Volgens hem gelden de regels dus niet meer dat derden geen invloed hebben op het onderwijs.

Maar Bruines verklaarde dat die situatie totaal anders is. En ze hield voet bij stuk: de gemeente moet zich niet inhoudelijk met het onderwijs bemoeien. Afgezien daarvan bleek er in de gemeenteraad ook niet voldoende steun van andere partijen voor het HSP-idee.



Voorstel D66 aangenomen

Een voorstel van D66 om te stimuleren dat leerlingen van verschillende de wijken met elkaar in contact komen, kreeg wel voldoende stemmen in de raad.