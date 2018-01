Nieuwe tramhaltes bij station Hollands Spoor officieel geopend

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Krikke heeft vrijdagochtend de vernieuwde tramhalte bij station Hollands Spoor geopend. De haltes waren zeven maanden dicht vanwege de grote verbouwing. Verschillende trams reden een andere route.

Krikke kwam aan per tram op het Stationsplein en werd begroet door wethouder Boudewijn Revis. Vanaf maandag 29 januari rijden de trams weer hun gebruikelijke route langs Hollands Spoor.



Er zijn twee nieuwe, overdekte en goed toegankelijke eilandperrons aangelegd op het Stationsplein, die de vijf oude tramhaltes vervangen. Ook de riolering en de tramrails zijn vernieuwd. De werkzaamheden duurden langer dan gepland , ze liepen uit omdat er nog zeven bovenleidingsmasten vervangen moesten worden.

Vanaf maandag rijdt tram 15 weer door naar het Haagse centrum, zodat reizigers niet meer over hoeven te stappen. Vanaf Nootdorp rijdt de lijn over de Rijswijkseweg en stopt bij de halte HS/Rijswijkseplein. Daarna vervolgt de lijn zijn weg over het Spui, de Hofweg en de Lange Vijverberg. Het eindpunt is station Den Haag Centraal, waar tram 15 overgaat in lijn 17 naar Wateringen.