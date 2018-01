Vriend doodgestoken vrouw: 'Dood Maria was niet opzettelijk'

DEN HAAG - Gerard P. (43) , de Hagenaar die terecht staat voor de dood van Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana (48) is verantwoordelijk voor haar dood, maar er was volgens de advocaat van de verdachte geen opzet in het spel. Zo bleek vrijdag tijdens een eerste voorbereidende rechtszitting.

De van origine Portugese Maria was voorafgaand aan haar dood ruim anderhalve maand vermist. Op 16 november werd haar lichaam gevonden in een met beton verzwaarde koffer in een recreatieplas in de buurt van Alkmaar.

Begin oktober werd haar partner, Gerard P. aangehouden, hij wordt verdacht van moord of doodslag en het wegmaken van het lijk. De Jesus dos Santos Goncalves Santana is met een mes om het leven gebracht. Zij werd zeker zeven keer gestoken in haar hart of longen.



Advocaat zwijgt

Het werd tijdens de zitting niet duidelijk of G. een volledige bekentenis heeft afgelegd. Zijn advocaat wilde daar niets over zeggen. Wel zei ze haar pijlen te richten op het verwijt dat G. de vrouw met opzet van het leven beroofde. Daarvan is geen enkele sprake,volgens de advocaat, zo blijkt volgens haar onder meer uit filmbeelden van de flat die op de bewuste avond van 25 augustus zijn gemaakt.

Tijdens de zitting bleek dat Maria en P. een turbulente relatie hadden waar intense liefde kon omslaan in ruzie en waar jaloezie en drugsgebruik ook een grote rol speelden. Zo was op de avond van haar dood de 'huisdealer' nog op bezoek in de flat van het stel. De advocaat van P. hintte er tijdens de zitting op dat één van die ruzies had geleid tot deze 'tragedie.'



P. blijft vastzitten

Gerard P. blijft vastzitten tot de volgende zitting, die staat gepland op 30 maart. Hij had er zelf ook niet op gerekend vrij te komen, volgens zijn advocaat.

P. liet weinig los over de zaak. Toen hij het woord kreeg klaagde hij over het onderzoek. 'Ik heb het gevoel dat een aantal dingen niet klopt. Aan de eindstreep zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik kan er toch niks aan veranderen.'