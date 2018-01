Deel dit artikel:











Last van praters tijdens een concert? Geef de Lul-niet-Lollie! Foto: Screenshot website 3voor12

DEN HAAG - Vind jij mensen die dwars door een concert heen praten ook zo ontzettend irritant? Heb je last van plaatsvervangde schaamte als de artiest moet vragen of het wat stiller kan? Daar heeft Het Paard in Den Haag een ludieke oplossing voor: 'De Lul-niet-Lollie'.

Als je echt helemaal gek wordt van je buren tijdens een concert en als je dat niet tegen ze durft te zeggen, dan kan je de lolly geven in de hoop dat de boodschap begrepen wordt. Op een affiche van het Paard staat te lezen: 'Last van een luide prater? Geef hem/haar de Lul-Niet-Lollie: een vriendelijk gebaar of het ietsje stiller kan.'