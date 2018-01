Deelnemer NK Mens-erger-je-niet: 'Het is een sadistisch spel'

DEN HAAG - 'Het is eigenlijk een sadistisch spel', vertelt Karl Gerritsma. De 33-jarige Hagenaar doet dit weekend mee aan het NK Mens-erger-je-niet in Emmeloord. Aan dit Nederlands Kampioenschap doen ruim 250 deelnemers mee.

Gerritsma ziet het vooral als grap, al vijftien jaar gaat hij wekelijks met vrienden naar een cafe in Kijkduin. Daar ontdekten de mannen een aantal jaar terug een spellendoos met onder andere Mens-erger-je-niet. Inmiddels spelen de vrienden bijna wekelijks een potje. 'Het mooie van het spel is dat je mekaar mag slaan, het sadistische aspect. Daar moet je tegenkunnen.'

Na een paar potjes en een zoektochtje op Google ontdekten ze dat er ook een NK Mens-erger-je-niet bestond. Een nieuwe uitdaging. 'Het wordt nu de derde of vierde keer dat we meedoen', vertelt Gerritsma. 'Je speelt individueel en niemand van ons is ooit hoog geëindigd.



'Gastjes van 8 zijn bloedfanatiek'

'Het toernooi is toegankelijk voor alle leeftijden en vooral die gastjes van 8 jaar zijn bloedfanatiek. Soms zie je die gezichtjes wel betrekken als je een poppetje van het bord mept. Aan de andere kant zitten ze zelf keihard te lachen als ze je verslaan.'

Of Gerritsma nog een geheime tactiek heeft? Lachend laat hij weten dat hij volledig afhankelijk is van de dobbelsteen bij dit spel. 'Al hoewel', hij denkt even, 'als er een poppetje op het bord staat ga ik daar eerst mee rond voordat ik met een volgend poppetje aan de slag ga'.

