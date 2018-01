Ex-portier café Barlow vrijgesproken in discriminatiezaak

DEN HAAG - Een voormalige portier van café Barlow in Den Haag is door de rechtbank vrijgesproken van discriminatie. De man zou in februari 2016 twee Marokkaanse mannen niet hebben binnengelaten bij het café op het Plein.

Een van de mannen deed aangifte tegen de portier. De cafébezoeker vond dat er wel sprake was van discriminatie. Ook het OM was daarvan overtuigd. De officier van justitie eiste twee weken geleden bij de rechtbank een geldboete van 1000 euro tegen de 43-jarige beveiliger uit Zoetermeer.

Het OM meende dat de verdachte -die inmiddels niet meer in de horeca werkt- de Marokkaanse mannen had geweigerd op grond van 'onderbuikgevoelens'. Hij zou, bewust of onbewust, vooroordelen over Marokkanen hebben laten meespelen.



Niet identificeren

Volgens de beveiliger was er helemaal geen sprake van discriminatie. Een van de geweigerde bezoekers kon zich niet identificeren en zou toen vervelend zijn gaan doen.

De rechtbank meent dat niet bewezen is dat de portier in de bewuste nacht aan de deur onderscheid heeft gemaakt naar nationaliteit of ras. Hij zou mogelijk tegen de mannen gezegd hebben dat ze wel naar binnen mochten als ze met een dame waren.



'Minder sjiek'

Die opmerking was volgens de rechter 'minder sjiek', maar duidde nog niet op discriminatie. Ook de bezoeker die aangifte deed, zou bij de politie hebben toegegeven dat de portier de bewuste nacht niets zei over hun Marokkaanse komaf.

