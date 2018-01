Ruim honderd kinderen voor de rechter

DEN HAAG - 120 kinderen uit Den Haag moesten vrijdag allemaal tegelijkertijd voor de rechtbank verschijnen. Niet omdat ze iets verkeerd hadden gedaan, maar om kinderen te behoeden dat ze ooit het slechte pad op gaan.

Kinderen uit groep 7 en 8 van vier basisscholen uit Den Haag waren bij een 'echte' rechtszaak. 'We doen net alsof alles echt is, je merkt dat het ook veel indruk maakt op de kinderen', zegt rechter Gijs Verbeek.

De 'verdachte' stond terecht voor een roofoveral met een wapen en kreeg een jaar cel tegen zich geëist. De 'verdachte' deed zelf een verhaal in de rechtbank over de situatie in de cel: 'Dit wens je niemand toe, het is echt verschrikkelijk'.



'Heel zielig voor die man'

'Ik vond het echt heel zielig voor die man. Ik had medelijden met die man, maar hij moet wel gestraft worden', zeggen twee kinderen vlak na afloop van de zaak.

De kinderen hebben niet te horen gekregen dat het om een nepzaak ging om zo de ernst van de situatie bij de kinderen goed te laten landen.



Tegen misdaad en radicalisering

De rechtszaak van vrijdag met de kinderen is een interactief schoolprogramma gericht op misdaadpreventie en het tegengaan van radicalisering onder leerlingen van groep van de basisschool.

De lessen worden georganiseerd met de Peter Faber Stichting, Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW en politie. De bedoeling is om kinderen op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis laten maken met regels, respect en keuzes.