'Pas op voor nepmail niet-betaalde zorgpremie' Foto: ANP

DEN HAAG - Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor een nepmail die de ontvanger dreigt met beslaglegging op de bankrekening. In de mail wordt gewaarschuwd dat achterstallige zorgpremie niet is betaald of dat er een boete betaald moet worden.

Mocht het gevraagde bedrag niet overgemaakt worden via een link in de mail, dan wordt er gedreigd met beslaglegging op goederen en bankrekening en zou een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden. Ontvangers van deze mail kunnen volgens het CJIB het beste niet op links klikken en geen bijlagen openen. Ook wordt geadviseerd om antivirusprogramma's op de computer of laptop te controleren op de laatste updates. Wie de boete per ongeluk toch heeft betaald, wordt aangeraden aangite van oplichting doen bij de politie.