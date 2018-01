'Weer misstanden bij Europees Octrooibureau'

RIJSWIJK - Vakbond FNV luidt de noodklok over nieuwe misstanden bij het Europees Octrooibureau. De organisatie die in Rijswijk is gevestigd staat volgens de bond op het punt de Nederlandse wet te overtreden met plannen om vaste contracten grotendeels af te schaffen. Het Octrooibureau spreekt de beschuldiging tegen.

FNV klaagt over een voornemen om de contracten voor toekomstige medewerkers te vervangen door tijdelijke contracten met een maximale duur van vijf jaar, die verlengbaar is. Dat mag hier niet zomaar, stelt de bond in een brief aan premier Mark Rutte en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. De bond vindt dat de bewindslieden moeten ingrijpen.

'De misstanden bij het Europees Octrooibureau stapelen zich op', zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter bij FNV. 'Eerder zijn we al samen met het personeel in actie gekomen omdat het management het personeel intimideerde en kritische mensen direct werden ontslagen.'



'Nog niks besloten'

Het Octrooibureau ontkent dat er al iets is besloten. Bovendien is het bureau als internationale organisatie helemaal niet gebonden aan nationale arbeidswetten, reageert een woordvoerder. Ook Europese regelgeving is volgens hem niet van toepassing omdat het bureau geen EU-instelling is.

Het Europees Octrooibureau bestaat sinds 1977. Ook landen van buiten de EU zijn erbij aangesloten. Er werken zo'n 6800 mensen, waarvan 2700 in Rijswijk. Dit zijn voornamelijk vaste krachten. Het bestuur van de organisatie vergadert in maart over manieren om makkelijker tijdelijke krachten te kunnen werven.

