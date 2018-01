Grappende Groenendijk: 'Ik denk niet dat er een heel groot politicus aan Beugelsdijk verloren gaat'

DEN HAAG - Afgelopen week deed ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk een stapje terug. Hij stond op de kieslijst van Groep de Mos, maar is niet langer lijstduwer. Het werd hem te druk. ‘Ik denk niet dat er een heel groot politicus aan Beugelsdijk verloren gaat’, zegt Groenendijk met een lach daags voor de wedstrijd tegen Feyenoord.

‘Tom is een geweldige vent, hij heeft een hart van goud, maar in de politiek worden andere dingen gevraagd’, vervolgt Groenendijk. ‘Ik heb me er niet mee bezig gehouden, totdat hij zei dat het hem te druk werd. Hij wil zich concentreren op voetbal. Ik heb daar zeker geen rol in gespeeld.'

