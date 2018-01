Woningoverval en inbraak in hetzelfde huis aan Weteringkade Den Haag

DEN HAAG - Nadat donderdagavond een woningoverval plaatsvond op een woning aan de Weteringkade in Den Haag, werd in de nacht naar vrijdag ingebroken in hetzelfde huis. Twee mannen van 26 en 39 jaar zijn aangehouden voor de overval.

Een 27-jarige man uit Laren was donderdagavond op bezoek in de woning van zijn vriendin, toen er plotseling twee onbekende mannen voor hem stonden. Hij werd mishandeld en moest spullen afstaan. Uiteindelijk vertrokken de overvallers, waarschijnlijk zonder buit.

Omdat het kenteken van de mogelijke vluchtauto bekend was, werden later op de avond in Rotterdam twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Rotterdammer en een 39-jarige man uit Ridderkerk. Ze zitten nog vast voor verhoor.



Inbraak in verzegelde woning

De politie verzegelde de woning om later sporenonderzoek te kunnen doen. Vrijdagochtend bleek dat er 's nachts in het huis was ingebroken. Of er daarbij iets is gestolen, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak verder.