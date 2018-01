Bouwers druk met laatste voorbereidingen voordat Catharina-Amalia in de grond verdwijnt

DEN HAAG - De werklieden van de Rotterdamsebaan zijn op dit moment druk met de laatste voorbereidingen voordat de boor Catharina-Amalia echt gaat graven. Ze zijn bezig met het ‘inregelen’ van het enorme, tachtig meter lange gevaarte. De boormachine is nu nog niet onder de grond, zegt de gemeente. Wel wordt sinds maandag 15 januari vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week gewerkt in ploegendiensten.

De boormachine staat op dit moment nog in de startschacht, enkele meters van de zogenaamde brilwand. Dat is de wand waar de machine doorheen verdwijnt. Om de meters in de startschacht te overbruggen, worden er zogenaamde blindringen -tijdelijke tunnelringen- gemaakt. Daarvan worden er in totaal zeven gebouwd.

Als de machine bij die brilwand aankomt, boort het apparaat eerst door het dichtblok. Dat is een zes meter dikke betonnen wand van relatief zacht beton, die ervoor zorgt dat er geen grond en water in de startschacht komt. Als de boormachine eenmaal in de grond is, worden er meer meters per dag gemaakt.



Boor en personeel gezegend

Tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij honderden belangstellenden, werklieden, bestuurders en minister Cora van Nieuwenhuizen aanwezig waren, werd 12 januari de start van het boren gevierd. Ook werden toen de boor en het personeel gezegend.

Op een speciale website is te zien waar de boormachine zich bevindt. Als de Catharina-Amalia eenmaal goed op gang is, kan hij zo'n tien tot twintig meter per dag boren. In de zomer moet het apparaat weer boven de grond komen in de Binckhorst.



Gedemonteerd

Daarna wordt hij gedemonteerd en weer naar de startschacht in de Vlietzone gebracht. Vervolgens boort hij de tweede buis. Die moet in december klaar zijn. Op 1 juli 2020 rijden de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel, verzekert de gemeente.