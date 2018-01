Monument Land- en Zeemacht Scheveningen stap voor stap afgebroken

DEN HAAG - Op de boulevard van Scheveningen is deze week een start gemaakt met het afbreken van het monument voor de Land- en Zeemacht 1914-1918. Steen voor steen wordt het immense monument uit elkaar gehaald. Niet omdat het wordt gesloopt, maar omdat het monument verplaatst wordt naar een andere plek op de boulevard.

Sinds 1921 staat het momument op de Scheveningse boulevard, ter ere van de 300.000 militairen die in de Eerste Wereldoorlog zijn ingezet. Maar het monument moet worden verplaatst voor de bouw van Legoland Discovery.

Het slopen van het 170.000 kilo zware monument is een uitdaging. Daarom wordt het stap voor stap afgebroken. Zodra het helemaal uit elkaar is gehaald, wordt het opgeslagen in een gemeentelijk depot. De verwachting is dat het monument volgend jaar weer te zien zal zijn in Scheveningen.

