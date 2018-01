Deel dit artikel:











Wordt microscoop van Museum Boerhaave Pronkstuk van Nederland? De Leidse burgemeester Lenferink met de microscoop. Foto: Omroep West De microscoop van Anthoni van Leeuwenhoek. Foto: Omroep West

LEIDEN - Leiden is apetrots dat Rijksmuseum Boerhaave een finalist voor het programma ‘Het Pronkstuk van Nederland’ in huis heeft: de eerste microscoop ter wereld die Delftenaar Anthoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw maakte. Vanavond is de finale van het programma en daarom probeert Museum Boerhaave op de valreep nog wat publieksstemmen te winnen.

Het museum heeft speciaal voor de uitzending van vanavond een heus stembureau op poten gezet. Bezoekers worden gevraagd even snel hun stem uit te brengen voor de microscoop. ‘Ik heb voor de microscoop gestemd omdat ik vind dat 'ie van grote wetenschappelijke waarde is’, zegt een bezoekster die zojuist gestemd heeft. Directeur Dirk van Delft is reuze trots op de microscoop die amper de grootte van een luciferdoosje heeft. ‘Die Van Leeuwenhoek stond met deze ontdekkingen aan het begin van de ontwikkeling van de microbiologie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot veel kennis in de geneeskunde.’

Flinke concurrentie Maar de microscoop heeft hevige concurrentie van de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn uit Amsterdam en van het Plakkaat van Verlatinghe uit het Nationaal Archief in Den Haag. Dat is onze onafhankelijkheidsverklaring van de Spanjaarden uit 1581. Ook burgemeester Lenferink van Leiden hoopt dat de microscoop uit Leiden wint. ‘Het is ook een verwijzing voor de toekomst, want we zijn voor onze welvaart steeds meer afhankelijk van onze kennis en daar staat het ook een beetje symbool voor. En het is prachtig dat we dat hebben.’ UPDATE: Plakkaat van Verlatinghe is het Pronkstuk van Nederland