Wethouder Klein: 'Ik snap dat Hagenaars teleurgesteld zijn door coalitie'

DEN HAAG - De Haagse wethouder Karsten Klein kan zich best indenken dat burgers teleurgesteld zijn over de prestaties van de huidige coalitie in de stad. Hij is van mening dat de afgelopen jaren niet het uiterste uit de samenwerking tussen de partijen is gehaald. ‘Het had veel beter gekund’, zei Klein vrijdagavond in het programma ‘Studio Haagsche Bluf’ bij Radio West. Aan zijn eigen partij CDA heeft het volgens de wethouder niet gelegen: ‘Ik ben al mijn beloftes nagekomen.'

Het Haagse college bestaat uit vijf partijen: CDA, VVD, PvdA, D66 en de Haagse Stadspartij. Die samenwerking is volgens de wethouder niet geboren uit een hele grote liefde. Klein ziet het meer als een gedwongen samenwerking. ‘Een aantal uitgangspunten, zoals een nieuwe bestuurscultuur en de vraag hoe je met elkaar om zou moeten gaan zijn er alleen maar slechter op geworden’, zegt de wethouder.

Toen het college in 2014 begon, waren er best wat goede voornemens, zegt Klein. Door de ingewikkelde samenwerking tussen de vijf partijen kwam daar soms weinig van terecht. ‘We zouden bijvoorbeeld meer de stad ingaan en meer in de raad bespreken. Maar de praktijk is dat we juist heel vaak onderling moeten overleggen om uit bepaalde zaken te komen. Dat is geen goede manier van met elkaar omgaan, geen betrouwbare manier van een stad besturen’, zegt de wethouder.



‘Soms onaangenaam verrast in de raad’

Karsten Klein geeft aan dat hij de afgelopen jaren de meeste moeite heeft gehad met de Haagse Stadspartij. Ook zegt hij dat het vertrouwen soms ver te zoeken was: ‘Laat ik het zo zeggen: het is moeilijk om te zien dat je er niet altijd van op aan kunt wat je afspreekt.'

Ook geeft hij aan regelmatig te zijn verrast in de raad. ‘Het is gewoon jammer dat er niet altijd van tevoren werd gevraagd: Karsten, zouden we er op deze manier uit kunnen komen? Op dat soort momenten kreeg je dan ineens iets in de raad voorgeschoteld, dus op het moment dat het eigenlijk al te laat was. Dat is voor mij geen ideale vorm van samenwerking.’



Minstens vijf zetels

Het Haagse CDA rekent op minstens vijf zetels na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Klein maakt er geen geheim van dat hij een derde termijn als wethouder ambieert. Wat hem betreft is meer werkgelegenheid in Den Haag het belangrijkste thema van de verkiezingen.