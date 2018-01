Deel dit artikel:











Samantha Steenwijk met 10 van Anouk door in The Voice of Holland Auditie van Samantha Steenwijk bij The Voice of Holland (Foto: screenshot The Voice of Holland)

DEN HAAG - De Haagse zangeres Samantha Steenwijk is nog steeds in de race om de winnares van The Voice of Holland te worden. Vrijdagavond kreeg ze goede cijfers van de coaches en het publiek, waardoor ze in de 'safe zone' terecht kwam en volgende week weer mag optreden tijdens de volgende live-show. Anouk gaf Samantha zelfs een 10.

Steenwijk zong het nummer Always van Bon Jovi, dat voor de gelegenheid naar het Nederlands was vertaald. In eerdere uitzendingen zong ze ook Nederlandstalig, met name nummers van André Hazes. Samantha kreeg naast 7,99 punten van het publiek ook hoge cijfers van de coaches. Waylon gaf een 7 en Ali B. waardeerde het optreden met een 8,5. Anouk gaf een 10. 'Ik vind jou te gek. Je stem, je uitstraling. Je bent gewoon een heel leuk mens. Ook buiten het programma zou ik naar je optreden gaan kijken', zei de Haagse zangeres.

'Je bent uniek' Coach Sanne beloonde Samantha met een 9: 'Je bent uniek in deze wedstrijd. Je doet iets anders dan alle anderen. Ik ben er van gaan leren houden, dankzij jou. Ik ging staan omdat ik zo enthousiast ben. Ik wilde eigenlijk een tien geven, maar daar had ik geen tijd meer voor', zei de zangeres die beter bekend is als Miss Montreal. In de uitzending liet Samantha weten ontzettend blij te zijn met haar plaats in de volgende live-show. 'Ik heb nog nooit op zo'n groot podium en voor zo'n groot publiek gestaan. Geweldig. Ik huil bijna elke dag thuis, met m'n grote mond', zei ze tegen presentator Jamai. LEES OOK:

