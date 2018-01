Deel dit artikel:











Plakkaat van Verlatinghe is het Pronkstuk van Nederland Het Plakkaat van Verlatinghe. Foto: Nationaal Archief

DEN HAAG - Het Plakkaat van Verlatinghe is vrijdagavond gekozen tot het Pronkstuk van Nederland in het gelijknamige tv-programma van AVROTROS. De onafhankelijkheidsverklaring uit 1581 markeert het begin van de Republiek der Verenigde Nederlanden, toen de Nederlandse gewesten afstand namen van de Spaanse vorst Filips II. Het Plakkaat is onderdeel van de collectie van het Nationaal Archief in Den Haag.

Het Plakkaat werd met 43 procent van de stemmen als winnaar gekozen. De eerste microscoop ter wereld van Anthoni van Leeuwenhoek uit de collectie van Museum Boerhaave in Leiden werd tweede. De Nachtwacht van schilder Rembrandt van Rijn eindigde op de derde plaats. 'Ik ben blij dat Nederland heeft gekozen voor het Plakkaat van Verlatinghe als pronkstuk van Nederland', zegt directeur Irene Gerrits op de website van het Nationaal Archief. 'Het is een iconisch document dat geldt als een van de geboortepapieren van Nederland. Daarnaast heeft het ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring ter inspiratie gediend. Het is een document waar we met z’n allen erg trots op mogen zijn. We willen alle stemmers hartelijk bedanken.'