Vier mensen naar ziekenhuis na brandje in woning Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Na een brandje in een woning aan de Waalsdorperweg in Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond middernacht uit. Het bleek te gaan om een kleine brand. Iemand met brandwonden is volgens Regio15 met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Drie kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Waaroor de brand uitbrak, is niet bekend.