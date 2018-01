Deel dit artikel:











Oefening HMC; Reuzenrad valt om op Pier Foto: HMC Michel Groen

DEN HAAG - In HMC (Haaglanden Medisch Centrum) in Den Haag is zaterdagochtend een zogenoemde crisisoefening gehouden. Het scenario was het omvallen van het reuzenrad op de Pier in Scheveningen.

Er waren 35 slachtoffers. Ze werden opgevangen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Bronovo. Ongeveer 80 medewerkers van zowel HMC Bronovo als HMC Westeinde deden aan de oefening mee. Er werd onder meer geoefend met het registreren van grote groepen patiënten en de opvang van familie van slachtoffers.