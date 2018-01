Team AkzoNobel wint in Hongkong, derde plek voor zeilteam Brunel

DEN HAAG - Het Nederlandse zeilteam Team Brunel is zaterdag als derde geëindigd tijdens de havenrace in Hongkong. AkzoNobel won het onderdeel van de Volvo Ocean Race. Het Dongfeng Race Team belandde op de tweede plek. Aan boord van die boot zat de Nederlandse Carolijn Brouwer.

In het klassement van de havenraces leidt Dongfeng. Team AkzoNobel neemt de derde plaats in. Team Brunel staat op de vierde plek. De verschillen zijn klein en kunnen nog verder slinken na de Around Hong Kong Island Race op zondag. Beide resultaten vormen samen de eindscore van de havenrace in Hongkong.

