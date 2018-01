Bewakingsbeelden tonen vandalen bij Turks Azerbeidzjaanse vereniging

DEN HAAG - Bij de Turks Azerbeidzjaanse vereniging aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de ruiten ingegooid.

Uit camerabeelden blijkt dat de ruiten zijn ingegooid door vier mannen. De politie is bezig met een onderzoek.Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten was zaterdag in het pand om de schade op te nemen. Hij zegt dat op de camerabeelden te zien is dat de vier mannen hun hoofden hadden bedekt en rond 2.20 uur de stenen naar het pand gooiden.

Vrijwilligers van de vereniging waren zaterdag aan het eind van de ochtend nog bezig met het opruimen van de glasscherven. Er is aangifte gedaan bij de politie.