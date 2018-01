Lisa van der Geest wint Open NK op Weissensee

WARMOND - Lisa van der Geest heeft op de Weissensee het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs op haar naam geschreven. De 24-jarige rijdster uit Warmond was na 80 kilometer de snelste in de eindsprint. Clarissa van Maaren eindigde als tweede en Aggie Walsma kwam als derde over de finish.

'De wedstrijd begon vrij rustig, alle meiden wilden eerst even verkennen', blikt Van der Geest terug op de race in Radio West Sport. 'De eerste dertig kilometer gebeurde er niet zoveel, maar daarna barste de strijd los. Het werd een vroege lange sprint, waarin ik uiteindelijk de langste adem had.'

Van der Geest won bijna een jaar geleden op dezelfde locatie de Alternatieve Elfstedentocht. In 2016 was ze op de Weissensee de sterkste in de Aart Koopmans Memorial. Van der Geest eindigde op 1 januari van dit jaar als tweede bij het NK op kunstijs, achter Irene Schouten. Wat haar ambities zijn?



Olympische droom

'Ik heb ook nog wel een Olympische droom. Dit jaar gaat dat hem niet meer worden, maar wie weet over vier jaar. Dat is nog wel een droom van mij. En zolang ik nog plezier heb in schaatsen, blijf ik daar ook mijn uiterste best voor doen om dat te bereiken.'