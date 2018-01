Vraag het een moslim!

DEN HAAG - Wat houdt de Sharia in en worden moslimvrouwen onderdrukt? Het winkelend publiek in Den Haag kon zaterdag ongegeneerd vragen stellen aan jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Rehan Waheed en Kashif Akmal lopen zaterdagmiddag in de Grote Marktstraat met borden met daarop de tekst: Ik ben een moslim, stel mij een vraag. Veel winkelend publiek loopt door, maar bij een enkeling is de nieuwsgierigheid gewekt en is er tijd voor een praatje.

Rehan Waheed: 'Er leven veel misvattingen en misverstanden over de islam. Omdat mensen niet snel een moskee in zullen lopen om hierover een vraag te stellen, hebben wij deze actie opgezet. Mensen kunnen ons hier op straat van alles vragen over moslims en ons geloof.'



Sharia

Een van de misvattingen is volgens Kashif Akmal de dreiging van de invoering van de Sharia in Nederland. Akmal: 'De Sharia is eigenlijk alleen een moreel ethische code, die een moslim onderwijst hoe hij zich dagelijks moet gedragen. Het is echt niet zo dat wij als moslims hier een Shariawet willen invoeren die boven de grondwet gaat.'

De mensen die het gesprek aangaan met Rehan en Kashif zijn positief over de actie. Zij vinden het goed dat ze de dialoog over dit gevoelige onderwerp aangaan. Al weten de twee moslims ook dat er nog genoeg werk is te verrichten om andersdenkenden te overtuigen.

