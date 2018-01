Voorschoten opgeschrikt door mysterieuze klap

VOORSCHOTEN - In de Kalkoenstraat in Voorschoten zijn de bewoners zaterdagavond opgeschrikt door een enorme klap en een steekvlam. Brandweer en politie konden na onderzoek niets vinden.

Een bedrijfspand in de straat werd uit voorzorg gecontroleerd, maar ook daar zijn geen sporen van een explosie gevonden. Volgens AS Media was er mogelijk een vuurwerkbom, maar ook daarvan zijn geen resten gevonden. Nadat getuigenverklaringen zijn opgesteld, is de politie weer weggegaan.

Op 31 december ging er een enorme vuurwerkbom af in Voorschoten. Dat gebeurde op de Oosterbosch. De daders zijn nooit gevonden.